Telefônica afirma que vai melhorar o Speedy O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, assumiu, diante dos deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o compromisso de, até o fim do ano, fazer uma melhoria efetiva na rede de banda larga Speedy e no sistema de atendimento ao cliente. "Estamos nos comprometendo a chegar até o fim do ano com outro nível de atendimento", afirmou o presidente da Telefônica, durante audiência pública convocada para discutir o assunto.