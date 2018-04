Telefônica antecipa plano e quer retomar vendas do Speedy

A Telefônica solicitou nesta sexta-feira, 17, à Agência Nacional de Telecomunicações o fim da suspensão das vendas do Speedy, o serviço de acesso à internet banda larga da operadora, já que a empresa antecipou em uma semana o plano de estabilidade da rede. O presidente do Grupo Telefônica, Antonio Carlos Valente, disse que informou na quinta-feira a implementação das medidas ao presidente da agência reguladora, Ronaldo Sardenberg.

Segundo Valente, a Anatel deve verificar o cumprimento do plano nos próximos dias 20 e 21 de julho, para só então decidir sobre a retomada das vendas do Speedy. Ele ponderou que ainda não há data para que a liberação ocorra. "O importante é que fizemos a nossa parte e agora a agência precisa ter o conforto e o tempo necessário para fazer o seu trabalho", afirmou, em entrevista coletiva realizada no centro regional de operações e serviços da operadora.

Ao apresentar as medidas implementadas desde o dia 26 de junho, data em que a companhia informou o plano à Anatel, Valente assegurou que a probabilidade de novas falhas no Speedy é muito menor. "O nosso objetivo final é ter a rede mais segura e potente da América Latina em 180 dias", ressaltou. Ainda de acordo com o executivo, a Telefônica pretende antecipar também as medidas do plano previstas para os próximos três e seis meses.

A fim de evitar novos problemas, a operadora pretende ser mais transparente e informar com antecedência todas as intervenções relevantes que fará na rede. A empresa também implantará mudanças na forma de comercialização dos produtos. Entre as medidas, a operadora vinculará 100% da remuneração variável dos vendedores à qualidade das vendas realizadas.