Telefonica anuncia investimentos de R$ 5 bi no Brasil em 2005 O ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, anunciou hoje, depois de participar de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente mundial da Telefonica, Cesar Alierta, que a empresa vai investir no próximo ano R$ 5 bilhões nas empresas em que a Telefonica participa no Brasil. Segundo o ministro, participaram também do encontro os ministros da Fazenda, Antonio Palocci; da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Furlan; além do presidente da Telefonica no Brasil, Fernando Xavier. No encontro Alierta teria informado ainda que está investindo de R$ 3 bilhões a R$ 5 bilhões neste ano, na modernização da rede de telecomunicações. Ele informou também que foi escolhido como principal fornecedor nesse processo, a empresa Trópicos, vinculada à Fundação CPqD. Essa fundação, que pertencia à Telebrás até a privatização, foi quem desenvolveu a Centrais Trópicos, com tecnologia nacional, usada pela estatal.