Telefônica aposta na parceria com provedores A Telefônica aposta na parceria com os provedores de Internet para incrementar a venda do serviço MultiLink, que permite a duplicação de uma linha, e aumentar o tráfego em sua rede. Lançado em março do ano passado, o MultiLink tem hoje 16 mil clientes, sendo 10 mil deles residenciais. O número é pouco representativo diante dos 11 milhões de telefones instalados no Estado de São Paulo, mas reforça a parceria da operadora com os provedores numa época em que a infra-estrutura de acesso à rede passa a ser estratégica para as empresas. Onze provedores de Internet já firmaram acordo com a Telefônica para oferecer o serviço a seus usuários. Através do MultiLink, o assinante tem sua linha duplicada, permitindo acesso a uma velocidade de até 128 kilobits. A mais recente parceria foi fechada com o iG, que lançou na quarta-feira o iG3, acesso pago de alta velocidade. Terra e Matrix também integram a lista, que deverá contar em breve com a América Online (AOL). De acordo com Regina Lopes, diretora de negócios da Telefônica, serão investidos R$ 60 milhões este ano para ampliar a Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI), tecnologia usada pelo MultiLink. Ela evita projeções de demanda, mas assegura que pretende estender as parcerias para o maior número possível de provedores. Com maior número de assinantes, a tendência é de que o valor de R$ 76,66 de instalação do MultiLink seja reduzido, assim como os R$ 19,77 da assinatura mensal de cada uma das duas linhas.