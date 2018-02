Telefônica aumenta preço do Speedy O serviço Speedy da Telefônica, que permite acesso rápido à Internet, terá seus preços reajustados a partir de 15 de fevereiro. A taxa de habilitação subirá 21%, dos atuais R$ 210 para R$ 254. A assinatura mensal do serviço residencial foi mais fortemente reajustada para os usuários das velocidades mais baixas, onde se concentra a maior parte dos assinantes. O acesso 2.0, com velocidade até 256 kilobits por segundo (kbps), passará de R$ 49,80 para R$ 59,90, já incluído o aluguel do modem, numa elevação de 20,2%. O acesso 4.0, que atinge 521 kbps, será elevado em 12,9%, subindo de R$ 124,80 para R$ 141,00. O acesso 6.0, que chega a 2 Mbps, sofrerá reajuste de 1,4% - passando de R$ 424,80 para R$ 431,00. O Speedy Business, dirigido ao público corporativo, terá sua mensalidade do acesso 2.0 elevada em 12,8%. O valor mensal, incluído o aluguel do modem, sobe de R$ 89,50 para R$ 101,00. O acesso 4.0 passará a custar R$ 191,00 por mês, ante os atuais R$ 169,50 - alta de 12,6%-, e o acesso 6.0 subirá de R$ 586,72 para R$ 662,11.