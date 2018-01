Telefónica: campanha divulga oferta por Telesp A Telefónica vai iniciar campanha publicitária para divulgar a oferta de troca das ações da Telesp por papéis de sua controladora espanhola, empresa que tem o mesmo nome. A campanha aguarda a aprovação da operação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os anúncios serão veiculados na televisão, rádio e veículos impressos. Será criado também um centro de atendimento por telefone para esclarecimento das dúvidas. Em janeiro, a espanhola Telefónica ofereceu aos acionistas de suas companhias no Brasil, Argentina e Peru a possibilidade de trocar as ações destas empresas pelos papéis da controladora. No momento do anúncio, havia um prêmio de 40% sobre as cotações dos papéis das companhias na América Latina. O valor do prêmio foi convertido então em uma relação fixa de quantidades trocadas, de forma que naquele momento a quantidade oferecida de ações da Telefónica valiam 40% mais que a equivalência em papéis da Telesp. Posteriormente, porém, como os preços das ações das duas empresas se alteraram, o valor do prêmio também mudou. O que fica fixo é a relação de troca, que é de 48 ações de Telefónica S/A para cada 37.000 ações preferenciais de Telesp. E de 36 ações de Telefónica S/A para cada 46.000 ações ordinárias de Telesp. As ações da Telefónica serão negociadas também na Bovespa, na forma de recibos (Brazilian Depositary Receipts), juntamente com a Telesp, que continuará no pregão. Além da aprovação da CVM, a troca de ações da Telefónica por Telesp depende da autorização da Securities and Exchange Commission (SEC). Isso porque as ações da Telesp também são negociadas nos Estados Unidos. A expectativa da companhia espanhola é que a autorização da CVM saia em breve, talvez dentro de uma semana. Quanto à SEC, o sinal positivo deve demorar um pouco mais. Perspectivas para os acionistas A Telefónica pretende organizar reuniões com analistas para apresentar os números da companhia. Na sua avaliação, os investidores no Brasil desconhecem a companhia. Posteriormente, a empresa vai analisar a possibilidade de criar um departamento para atendimento aos acionistas da Telefónica no Brasil, além da própria área equivalente da Telesp. Para os pequenos acionistas da Telesp, a companhia vai criar uma espécie de fundo em conjunto com uma instituição financeira no Brasil. Esse fundo poderá comprar as frações que resultarem da troca. Por exemplo, quem tiver menos de 770 ações PN da Telesp, se quiser trocar por papéis da Telefónica, receberá menos de uma ação. Para que esse acionista não seja prejudicado, é que esse banco criará o fundo. O pequeno acionista ficará com sua fração da Telefónica garantida. Caso ele queira vender, a Telefónica comprará o papel.