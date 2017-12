Telefônica Celular e Banrisul assinam parceria A Telefônica Celular, operadora da Banda A da telefonia móvel no Rio Grande do Sul, assinou ontem uma parceria com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) que vai permitir o envio de informações bancárias aos celulares dos clientes. Durante os primeiros 60 dias, o serviço não será tarifado. Depois deste período, a Telefônica e o Banrisul vão definir se começarão a cobrar pelo envio das informações. Os correntistas do banco podem escolher o momento em que querem receber os dados em seus celulares. A Telefônica Celular possui mais de 1,5 milhão de clientes no Estado.