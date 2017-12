Telefônica Celular: mais clientes em 2001 A Telefônica Celular divulgou ontem que espera aumentar sua base de clientes entre 10% e 20% no próximo ano sobre o desempenho de 2000, quando conquistou 1,3 milhão de usuários. A empresa prevê conquistar a maior parte dos novos clientes que estarão ingressando na telefonia celular com o Serviço Móvel Pessoal (SMP), que terá suas licenças negociadas no próximo trimestre. A empresa pretende disputar a aquisição das licenças para as novas Bandas D e E, que serão leiloadas em 2001, mas também analisa oportunidades entre as operadoras existentes para consolidar sua posição no País Nos últimos dois anos, a companhia investiu R$ 1,7 bilhão no Brasil, sem considerar os valores pagos pelas concessões, informou Teixeira, e cresceu 200% em número de usuários, atingindo 4,5 milhões. Operadora em cinco Estados, a Telefônica Celular alcança no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul seus melhores desempenhos em taxa de penetração, com 24% e 20%, respectivamente, acima da média nacional, que está em 13%. Já na Bahia e em Sergipe, também atendidos pela empresa, a taxa está em 8%.