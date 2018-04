Telefônica Celular oferece desconto A Telefônica Celular, com cobertura no Rio de Janeiro e Espírito Santo, lança nesta quinta o programa Favoritos, através do qual os clientes poderão obter desconto de 30% em suas chamadas mais freqüentes. O cliente pode escolher cinco pessoas, também clientes da operadora, que integrarão a lista. O programa é válido para os planos Amigo e Top (pré e pós-pago, respectivamente). A adesão ao serviço pode ser feita a partir de hoje discando *500, do próprio celular, de segunda a sábado, de 9h às 21h. A ligação é gratuita. O cadastramento tem custo de R$ 1 por linha e o desconto nas chamadas começa a vigorar a partir do dia 24 de janeiro, valendo até 31 de junho de 2002. O desconto será aplicado às ligações locais e recebidas a cobrar em qualquer horário, mas não vale para chamadas em roaming.