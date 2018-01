Telefônica contraria ministro e lança TV paga em Ribeirão A DTHi, conhecida como Astralsat, anunciou nesta quinta-feira o lançamento do serviço de TV paga via-satélite em Ribeirão Preto, em parceria com a Telefônica. O anúncio contraria o ministro das Comunicações, Hélio Costa, que afirmou sobre o serviço, durante a tarde, que "se puser no ar, vai tirar do ar". A afirmação ocorreu antes de Costa se reunir com o presidente da Telefônica no Brasil, Fernando Xavier. "Vou me encontrar agora com o Dr. Fernando Xavier e vamos reparar qualquer desentendimento", disse Costa antes de uma reunião. Após o encontro, a operadora anunciou que Xavier está deixando a empresa. Além do desastre político da sua estratégia de entrar no mercado de TV paga, a Telefônica enfrentou vários problemas de comunicação. Na sexta-feira, uma central de atendimento da empresa informava que o serviço seria lançado na segunda, o que não aconteceu. A assessoria da operadora negou as informações, dizendo ter havido um "erro de script". Na terça-feira, a empresa publicou um anúncio nos grandes jornais onde dizia que não precisava de anuência prévia para colocar em prática o acordo com a Astralsat. Foi contestada pelo conselheiro Pedro Jaime Ziller, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e pelo consultor jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara. "Nós temos leis neste País", afirmou Costa. "Tudo passa pelo governo e pela Anatel." O governo planeja editar um decreto para criar um grupo de trabalho interministerial, que, segundo o ministro, irá elaborar uma proposta de Lei Geral de Comunicação de Massa até o fim do ano. "A regulamentação de DTH é um buraco negro", disse Costa, referindo-se à TV paga via satélite. "Não é um buraco negro", afirmou Camilla Tápias, diretora de Assuntos Jurídicos da Telefônica. "Existe uma regulamentação, que não impõe restrições ou limites." Ao contrário da legislação de TV a cabo, as regras do DTH não impedem a entrada de operadoras de telecomunicações ou empresas estrangeiras no mercado. Camilla disse que não houve problema para a Embratel, da Telmex, oferecer telefonia com a Net, que pertence à Embratel e à Globo. "A gente acreditou que o caso seria tratado de maneira similar", destacou a diretora da Telefônica. "Achamos que casos similares estão sendo tratados de maneira diferente."