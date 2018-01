Telefónica da Espanha vende sua parte em emissora de TV A Telefónica SA vendeu a fatia restante de 4,17% que possuía na emissora Antena 3 de Televisión SA, para seguir a regulamentação governamental. A empresa vendeu as ações na bolsa de Madri por ? 34 cada uma, num total de ? 78,8 milhões (US$ 93,76 milhões). A Telefónica tem uma fatia de 22% na emissora de televisão paga Sogecable SA e, de acordo com a nova legislação, não poder ter participações em mais de uma companhia de televisão. A companhia vendeu uma fatia de 25% na Antena 3 para a editora espanhola Grupo Planeta. Os outros acionistas na Antena 3 incluem RTL Group e o Santander Central Hispano SA.