Telefônica diz que TJ cassou suspensão de assinatura A Telefônica informou na noite desta quinta-feira que o Tribunal de Justiça cassou a liminar concedida pela 32ª Vara Cível, que proibia a cobrança de assinatura básica nas contas de telefone em todo o Estado de São Paulo. A ação civil pública havia sido impetrada pelo Centro de Defesa do Consumidor e Cidadania. O entendimento da empresa, expresso em agravo de instrumento e acatado pelo TJ, é que a decisão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial tem idêntico teor à liminar concedida em 30 de dezembro de 2004 pela mesma Vara Cível (em ação movida pela Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor), e cassada pelo Tribunal de Justiça no dia 31 de dezembro. A nova liminar também teria seus efeitos suspensos, pelo efeito conhecido no meio jurídico como "conexão" entre processos. A Telefônica disse ainda que outras 30 liminares concedidas na 32ª Vara são individuais, valendo apenas para os autores das ações, conforme reforçado por despacho do Tribunal de Justiça. E que estas ações estão sendo objeto de recurso por parte da empresa. A companhia informou que já obteve mais de 7,6 mil sentenças favoráveis à manutenção da tarifa de assinatura básica, considerando ações individuais e coletivas, nos juizados especiais e na Justiça comum.