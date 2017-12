Telefónica e CEF criarão "POP Banco" A Telefónica, por meio de sua filial Telefônica Empresas, conectará 1.500 terminais à Caixa Econômica Federal. A subsidiária da empresa espanhola fornecerá serviços de dados para criar o projeto "POP Banco - seu banco, sua Internet", que pretende ser o primeiro banco popular do Brasil. A previsão é que sejam instalados 2.500 terminais em um ano, distribuídos por todo o Estado de São Paulo. O objetivo básico da iniciativa, lançada hoje no mercado, é criar um canal de acesso à Internet, além da prestação de serviços bancários por meio da instalação de terminais eletrônicos em pequenos estabelecimentos comerciais, permitindo a abertura de contas, saques, depósitos etc. Os usuários também terão acesso às contas gratuitas de correio eletrônico.