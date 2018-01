Telefônica e Creci vendem imóveis pela Internet O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) e a Telefônica firmaram hoje contrato de parceira para a criação de um portal de negócios imobiliários. O projeto usará como base o ViaCorp, o centro de negócios online da Telefônica desenvolvido para pequenas e médias empresas. O portal, batizado de Comunidade Creci, oferecerá imóveis novos e usados de imobiliárias e corretores independentes associados ao conselho. O acesso será aberto para o público em geral e poderá ser feito pelo site da entidade ou pelo da ViaCorp. Imobiliárias e corretores pagarão uma taxa mensal de R$ 49,90 para apresentar as ofertas. O preço inclui um limite de até 180 imóveis com fotos externas e de seu interior, e-mail individual para cada corretor de imobiliária e serviço de voice-mail, entre outras ferramentas. O contrato assinado entre Creci e Telefônica tem prazo de 30 meses, mas poderá ser desfeito depois de transcorridos pelo menos 18 meses. Como a expansão das adesões está condicionada ao acesso à Internet e muitas imobiliárias no interior do Estado não possuem computadores, a Telefônica estuda oferecer equipamentos com placa de modem e ferramentas de navegação para os interessados.