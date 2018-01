Telefónica: empresa não pagará dividendos O presidente da Telefónica S/A, Antonio Viana-Baptista, afirmou há pouco que a política da empresa é de não pagar dividendos e isso deverá se manter. A medida vale para os acionistas da Telesp e Tele Sudeste Celular que aceitarem a troca de papéis por Brazilian Depositary Receipts - BDRs da Telefónica. Cada BDR equivale a uma ação da empresa espanhola. O dividendo é uma rentabilidade anual paga para cada ação da empresa, que reflete a valorização da companhia durante um ano. A Telefónica alega que não paga dividendos, pois isso reduziria o caixa disponível para novos investimentos. De acordo com a diretoria, com caixa menor, a empresa teria que captar recursos no mercado e isso aumentaria o seu endividamento. Telefónica cria departamento de acionistas no Brasil A Telefónica criou recentemente um departamento de acionistas no Brasil. O escritório fica em São Paulo e será responsável por atender toda a América Latina. A área foi criada em função da operação de troca de ações da Telesp e Tele Sudeste Celular por BDRs da Telefónica S/A.. O executivo de relações com investidores será o superintendente Charles Edwards Allen. O telefone para contato é (0--11) 3178-6200. Veja no link abaixo mais informações sobre a troca de ações da Telesp por BDRs da Telefónica.