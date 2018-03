Telefônica fará oferta de R$ 6,5 bilhões para comprar GVT

A Telesp (Telefônica) anunciou nesta quarta-feira, 7, uma oferta pública voluntária para aquisição de até 100% das ações da operadora de telecomunicações GVT pelo preço de R$ 48,00 por papel, com pagamento em dinheiro. Em fato relevante, a empresa diz entender que a conjugação das suas operações e da GVT apresenta uma lógica estratégica bastante atraente para ambas as companhias. A transação, assumindo a aquisição da totalidade das ações, representaria um investimento total de aproximadamente R$ 6,5 bilhões.

A GVT é provedora de serviços de telecomunicações com forte presença na Região II do Plano Geral de Outorgas (que engloba Estados das regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil) e tem sido muito bem sucedida na sua estratégia de conquistar consumidores de serviços de alta tecnologia com produtos inovadores e especialmente desenvolvidos, afirma a Telesp no comunicado.

"As operações da GVT apresentam um encaixe geográfico perfeito com as operações da Telesp e a complementaridades dos seus negócios não apenas permitirá que a Telesp tenha uma presença efetiva na Região II do PGO, como também propiciará a ampliação da concorrência no mercado de telecomunicações em âmbito nacional", diz a nota.

A oferta pública voluntária lançada pela Telesp está sujeita, dentre outras usuais para esse tipo de oferta, à efetivação de algumas condições. Uma delas é a aquisição de pelo menos um número de ações emitidas pela companhia que corresponda a 51% do resultado do somatório de todas as ações emitidas pela empresa e as ações não emitidas e abrangidas pelo plano de opção de compra de papéis aprovado pela assembleia geral de acionistas de 25 de janeiro de 2007, conforme alterado e em vigor nesta data.

Outras condições são a dispensa, pelos acionistas da GVT reunidos em assembleia geral nos termos do estatuto da GVT, da aplicação dos mecanismos de proteção de dispersão da base acionária em favor da oferta da Telesp e aprovação da aquisição das ações da GVT pela Anatel sem a imposição de restrições e condições senão aquelas adotadas usualmente pela agência em casos precedentes. A Telesp submeterá à Anatel a transferência de controle decorrente da aquisição das ações.

A oferta não está sendo feita e não será feita, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos.