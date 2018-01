Telefônica faz campanha para regularização de inadimplentes A Telefônica lançou hoje uma nova campanha para que os clientes inadimplentes possam regularizar sua situação. Aqueles que possuem dívidas há mais de 120 dias com a operadora e que já perderam a linha telefônica terão condições especiais de pagamento, com isenção total de juros e multas, além de descontos e possibilidade de parcelamento. Esta é a segunda vez em menos de três meses que a Telefônica oferece condições especiais para que seus clientes possam quitar as dívidas. No final do ano passado, ação semelhante permitiu que mais de 75 mil antigos usuários pudessem acertar sua situação com a empresa e garantiu à Telefônica uma recuperação 27% maior que a registrada em dezembro de 2004, quando nenhum tipo de incentivo foi dado aos clientes. Com a quitação do débito, o cliente poderá excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e solicitar nova linha telefônica. Os benefícios valem até 31 de março. Os clientes em condições de participar devem ligar para 0800-774-1515 e 3124- 2000. Parcelamento Quem tem dívidas há mais de 120 dias e menos de um ano poderá parcelar o valor nominal do débito em até 4 vezes sem juros, com uma entrada de apenas R$ 9,90. Assim, se o cliente deve R$ 300,00, por exemplo, poderá efetuar o pagamento da seguinte forma: entrada de R$ 9,90 mais 3 vezes de R$ 96,70. Os clientes também poderão optar pelo parcelamento em seis vezes iguais, com isenção de todos os encargos. A dívida de R$ 300,00 também poderá ser quitada com seis parcelas de R$ 50,00 (com entrada). Usuários com débitos pendentes há um ano (a fatura em atraso mais recente é de fevereiro de 2005) poderão quitar o débito com 40% de desconto sobre o valor nominal para o pagamento à vista; 20% para a quitação em duas parcelas e 10% para o pagamento em até três vezes. As dívidas superiores a R$ 1 mil poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros, também com isenção de encargos.