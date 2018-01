Telefônica faz promoção do Speedy A Telefônica reduziu em 50% o valor da taxa de habilitação do Speedy, serviço de conexão à Internet de alta velocidade, durante o mês de outubro. No período da promoção, a habilitação irá custar R$ 105, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes. Com a promoção, a Telefônica tenta popularizar o acesso à banda larga. O serviço possibilita acesso direto, sem discagem, bastando ao assinante ligar o computador para estar conectado 24 horas por dia, sem cobrança de pulso telefônico por tempo de conexão. O Speedy está disponível em três velocidades -256 kilobits/segundo, 512 kilobits/segundo e 2 megabits/segundo. A mensalidade custa a partir de R$ 35. O usuário também precisa pagar o aluguel do modem (R$ 14,80). A Telefônica também alerta que é necessário estar conectado a um provedor de Internet, que pode ser escolhido entre mais de cem parceiros da empresa no Estado de São Paulo. Leia mais a respeito no link abaixo. Para verificar se existe disponibilidade para sua linha telefônica e solicitar o Speedy, deve-se ligar para o (0800 12 15 20) ou acessar o site do Speedy (listado abaixo).