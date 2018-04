Telefónica frustra concorrentes no acordo com Telecom Italia A Pirelli anunciou no sábado, 28, a venda de sua participação na Telecom Italia à Telefónica e a um grupo de bancos italianos, que serão os acionistas majoritários da empresa, assegurando desse modo que o controle fique em mãos italianas, como desejava o governo da Itália. A italiana Pirelli vendeu no sábado controle acionário da Telecom Italia para os bancos italianos Mediobanca e Intesa Sanpaolo, a seguradora Generali e uma companhia de investimentos da família Benetton, Sintonia, e à Telefónica por 4,1 bilhões de euros (R$ 9,22 bilhões) e deu à companhia espanhola uma aliada poderosa em mercados como o da Alemanha, Leste Europeu e Brasil. A Telefónica pagou menos do que o esperado pela Telecom Italia e frustrou os planos de expansão de rivais mexicana, européia e norte-americana. Um ponto fundamental para o acordo foi o desejo tanto da Telefónica como da Telecom Italia de ter um parceiro forte nos mercados europeus onde os concorrentes estão sendo retalhados, disse uma fonte em Madri. A Telefónica esperava pagar até 3 euros por ação pelos 10 por cento da Telecom Italia para vencer rivais como a Telmex e América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim, e AT&T. Mas o entusiasmo da Telecom Italia em se associar à espanhola fez com que a Telefónica pagasse 2,82 euros por ação, o mesmo preço oferecido pela Telmex e América Móvil, que são as grandes concorrentes da Telefónica na América Latina. "Eles pagaram relativamente pouco por um acordo tão estratégico", disse outra fonte na Espanha, que acompanhou as negociações. Nova empresa Será formada uma nova empresa, chamada Telco, que incluirá a participação de 18% da Olimpia na Telecom Italia, além dos quatro por cento da Generali e 1,6% do Mediobanca, totalizando 23,6% da maior empresa de telecomunicações da Itália. A Telefónica pagará 2,31 bilhões de euros (R$ 6,35 bilhões) por 42,3% da Telco, o que garante à empresa uma participação indireta de 10% na Telecom Italia, e escolherá dois dos 15 conselheiros de administração de TI. Os investidores italianos possuirão 57,7% da nova empresa e escolherão o presidente, o que acalmou o governo do primeiro-ministro, Romano Prodi, que afirmou em diversas ocasiões preferir que a Telecom fosse controlada por acionistas nacionais. A Pirelli espera que o acordo seja fechado em outubro. Com ele, a Generali terá 28,1% da Telco, o Mediobanca 10,6%, o Intesa Sanpaolo 10,6% e a família Benetton - que possuía 20% da Olímpia -, 8,4%. A nova empresa deterá um capital de 5,14 bilhões de euros (R$ 14,1 bilhões) e espera vender novas ações por 900 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões), em uma fase posterior, a investidores financeiros italianos. O acordo valorizou as ações da Telecom Italia, vendidas pela Olimpia a 2,82 euros (R$ 7,75), disseram os bancos. A Telefónica é quinta maior companhia de telecomunicações do mundo e é a principal empresa do setor nos mercados de língua espanhola e portuguesa. Brasil O acordo fortalece ainda mais a presença da Telefónica no Brasil, onde já detém 50% das operações da Vivo, além de ser dona da Telefônica, concessionária de telefonia fixa em São Paulo. Como a Telecom Itália é a controladora da Tim no País, a espanhola passa a operar agora as duas líderes do mercado brasileiro de telefonia celular. Sendo assim, a operação terá que ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), já que a lei atual não permite que um mesmo grupo controle duas empresas concorrentes, como forma de preservar a concorrência, beneficiando o consumidor. Essa lei vem sendo bastante debatida nos últimos tempos graças á tentativa da Telemar e da Brasil Telecom de se fundirem para controlar o avanço dos espanhóis da Telefónica e dos mexicanos da Telmex. Para permitir que as concessionárias de telefonia fixa (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) façam fusões e aquisições entre si é necessário mudar o Plano Geral de Outorgas. O Plano foi instituído no governo Fernando Henrique. O PGO divide o mapa do Brasil em áreas reservadas para cada empresa. A mudança já foi defendida pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. Europa Mas a Telefónica, que já é a maior provedora de telecomunicações nos países de língua espanhola e portuguesa, tem agora como o principal foco a Europa. A Telefónica já entrou no Leste Europeu com a compra da Cesky na República Tcheca, e a Telecom Italia quer seguir o mesmo caminho. O acordo não mudou os planos da Telefónica de limitar os investimentos financeiros a 1,5 bilhão de euros durante 2007, disse a companhia no sábado.