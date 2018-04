Telefônica inicia serviço de DDI Enquanto aguarda o desfecho jurídico da liminar impetrada pela Embratel, que a impede de operar fora de sua área de concessão, a Telefônica inicia o plano de expansão de serviços. A partir de hoje, a operadora paulista oferece o serviço de longa distância internacional para chamadas originadas de telefone fixo dentro do Estado de São Paulo, com o uso do código de acesso 15. A empresa até o momento não divulgou o balanço das novas ligações. As tarifas com impostos incluídos do plano básico Super DDI 15 são promocionais até o dia 22 de junho. Para a América do Norte (Estados Unidos, Canadá e Havaí), cada chamada custa R$ 0,86426 o minuto inicial, tanto em horário normal quanto reduzido, e também o minuto adicional. Nas mesmas condições, por R$ 1,20184 é possível ligar para países da América do Sul (Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai), da Europa (Portugal, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Itália e Suíça), e Japão. Para a Austrália, o valor é de R$ 1,33688. Os demais países têm tarifas variáveis de minuto inicial e adicional. Chamadas feitas de telefone fixo para móvel têm o mesmo preço para os Estados Unidos. Já para o Canadá o valor é de R$ 1,13433. Argentina, Chile e Paraguai têm tarifa de R$ 1,56646, mesmo valor aplicado ao Japão e aos países da Europa mencionados acima.