Telefônica: Internet nas escolas paulistas O Grupo Telefônica e o governo do Estado de São Paulo fecharam hoje um protocolo que prevê a conexão de 2.170 das 6.100 escolas da rede pública estadual à Internet até dezembro de 2001. A Telefônica vai custear a infra-estrutura para o acesso à rede em alta velocidade com serviços Speedy e a Rede IP. O provedor de conteúdo da Telefônica, o Terra, vai oferecer acesso gratuito à Internet e e-mails para professores e alunos, além de hospedagem dos sites das escolas e programas de conteúdo pedagógico. De acordo com o Governo do Estado, serão beneficiados 100 mil professores e 3,3 milhões dos 6,1 milhões de estudantes da rede estadual. Na primeira etapa será realizado projeto piloto em 100 escolas. Na segunda etapa, a infra-estrutura de conexão à Internet será instalada em 400 escolas até abril de 2001. A etapa final é de conexão de outras 1.670 escolas até dezembro de 2001. Apelo de ministro O ministro da Educação, Paulo Renato de Souza fez um apelo a todas operadoras de telefonia no país que coloquem acesso à Internet em todas as escolas que já têm computador no País. Segundo o ministro, 33 mil computadores foram instalados em mais de 3.500 escolas em todo o Brasil. No Estado de São Paulo, 870 escolas estão conectadas à Rede mundial, segundo o governo paulista.