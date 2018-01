Telefônica investirá R$ 8,5 bi na rede fixa até 2010 A Telefônica pretende investir R$ 8,5 bilhões na telefonia fixa e R$ 6,5 bilhões na celular no Brasil até 2010, segundo informou nesta quarta-feira o presidente da empresa, Antônio Carlos Valente. Os investimentos totais, de R$ 15 bilhões, que serão aplicados pelo grupo nos próximos quatro anos, foram anunciados no mês passado pelo presidente internacional do grupo Telefonica, Cesar Allierta, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O detalhamento dos aportes, no entanto, foi revelado somente nesta quarta, na primeira entrevista de Valente como presidente do grupo. Ele assumiu a companhia no dia 8 de janeiro deste ano, no lugar de Fernando Xavier. Dos R$ 8,5 bilhões que serão investidos na telefonia fixa, 65% vão para o negócio tradicional como, por exemplo, expansão de rede. Em novos negócios, incluindo o setor de TV por assinatura, a Telefônica vai investir R$ 1,275 bilhão, o que corresponde a 15% do investimento total. Já o setor de banda larga, incluindo a tecnologia sem fio WiMax, receberá 20% dos aportes, o que representa R$ 1,7 bilhão de 2007 a 2010.