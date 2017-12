Telefônica lança 100 mil linhas pré-pagas A Telefônica informou hoje que colocou no Estado de São Paulo mais 100 mil linhas do plano pré-pago chamado Linha da Economia Família. São 23 mil só na capital, especialmente nas zonas leste e sul. Este plano permite que cada membro da casa tenha o próprio cartão pré-pago e a senha para fazer as ligações mais caras - DDD, DDI e para celulares - até um total de quatro usuários. Segundo a companhia, o novo lote visa a atender aos usuários que não conseguiram adquirir uma das 100 mil linhas oferecidas no lançamento do serviço, em 29 de março. O estoque terminou em 30 dias. A habilitação custa R$ 82,06 e a assinatura (na promoção) é de R$ 26,50. A franquia é de 50 pulsos mensais. Os cartões pré-pagos podem ser encontrados em estabelecimentos comerciais, correios e lotéricas nos valores de R$ 5, R$ 15 e R$ 25.