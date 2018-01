Telefônica lança a Loja Virtual A Telefônica está inaugurando a Loja Virtual, um site onde o usuário pode solicitar qualquer serviço da operadora. O cliente pode, por exemplo, consultar e imprimir, gratuitamente, a segunda via da conta telefônica, já com a numeração do código de barras, o que permite pagá-la diretamente no banco ou pela Internet. Mudança de endereço, débito automático, pedidos de reparos, atualização cadastral, consulta da posição dos pedidos de linhas telefônicas e seguro da conta telefônica são outros serviços e produtos obtidos pela Loja Virtual. O usuário recebe uma senha de acesso e um número de protocolo a cada serviço solicitado. A Loja Virtual é acessada por um link disponível no site da operadora (veja link abaixo).