Telefonica lança campanha para estimular pagamento de dívidas A Telefonica lançou hoje uma campanha para estimular o pagamento pelos clientes de dívidas com a companhia. Os benefícios são válidos para quem tem pendências há pelo menos 120 dias (4 meses) e, portanto, já perdeu sua linha telefônica. Com a quitação da responsabilidade, o cliente poderá excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e solicitar nova linha à empresa. Até 31 de janeiro, a operadora oferecerá isenção de todos os encargos (juros, multas e correção monetária), além de parcelamento e descontos especiais. Quem tem dívidas há mais de 120 dias e menos de um ano poderá parcelar o valor nominal do débito em até 4 vezes sem juros, escolhendo o valor da primeira parcela (a partir de R$ 9,90). Usuários com débitos pendentes há pelo menos um ano poderão quitar as dívidas com 50% de desconto sobre o valor nominal para o pagamento à vista; ou 40% para a quitação em duas parcelas; ou ainda 30% para o pagamento em até três vezes. A Telefonica estabeleceu uma facilidade adicional para as dívidas superiores a R$ 1 mil: poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros, também com isenção de encargos.