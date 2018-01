Telefônica lança Internet de alta velocidade O Speedy - acesso à Internet de alta velocidade da Telefônica - está disponível em 38 áreas da capital. Desde a semana passada, assinantes de Guarulhos, Barueri e Osasco também podem ter acesso ao serviço. Cidades ao redor da capital e do interior deverão contar com a opção até o fim do ano. Para obter mais informações sobre o Speedy e os locais onde está disponível, basta discar 104 mais os três primeiros dígitos do número do assinante e contatar uma atendente da Telefônica ou ir às agências da operadora. O consumidor pode acessar o serviço pela Internet (veja no link abaixo). Além de ter uma linha telefônica e um computador, o interessado precisa ser assinante do provedor Terra ou UOL - únicos que têm disponível o serviço de banda larga - e pagar R$ 65,00 por mês. É necessária também a instalação do sistema (por R$ 210,00) e de um modem, cujo aluguel mensal é de R$ 14,80. O preço da assinatura varia conforme o modelo escolhido. O Speedy 2.0, que atinge a velocidade de 256 kbytes por segundo (Kbps), é o mais comum e custa R$ 50,00. É importante saber que esse sistema dispõe de um splitter, que divide a linha em duas, possibilitando ao assinante fazer e receber chamadas enquanto está conectado. Outra vantagem é o acesso direto, sem discagem. Basta ligar o computador, que estará conectado por 24 horas, sem cobrança de pulso telefônico por tempo de conexão.