Telefônica lança plano alternativo DDI A Telefônica, que iniciou na semana passada a prestação de serviços de chamadas de longa distância internacionais, lança um plano alternativo de ligações, o Plano Super DDI 15 Progressivo. Segundo a companhia, o plano não tem limite de número de terminais cadastrados, desde que eles estejam registrados no mesmo CPF ou CNPJ. A faixa de gasto mensal será calculada somando todos os terminais cadastrados que tenham a mesma data de vencimento da conta. Será cobrado R$ 94,53 (valor com impostos) como consumo mínimo, caso o valor da conta não atinja este montante. Os clientes que aderirem ao plano terão faturas em conta conjunta. Não serão consideradas as chamadas a cobrar e nem as destinadas a terminais Globalstar e Inmarsat. Além disso, o plano oferece desconto por faixa de gasto mensal e engloba ligações originadas de telefone fixo para fixo e de fixo para móvel. Maiores informações pelo telefone 0800 77 15 104 ou no site da empresa na Internet (veja link abaixo).