Telefônica lança seguro para desempregados A Telefônica lançou um seguro para pagamento de contas de telefone. O novo serviço beneficia pessoas que perderem o emprego e profissionais liberais fisicamente incapacitados de exercer a profissão. Ao preço de R$ 2,40 mensais, o seguro prevêo recebimento de até seis parcelas mensais de R$ 60,00 em forma de crédito na conta telefônica se o assinante vier a perder o emprego. As mesmas condições aplicam-se a profissionais liberais e autônomos que estejam, temporariamente, sem capacidade física para exercer suas atividades profissionais. Nos casos de morte ou invalidez permanente do titular, o seguro dá direito a 12 parcelas de R$ 60,00. O seguro conta telefônica garantida vem sendo implantado de forma gradual. Cerca de 100 mil clientes da capital já receberam uma oferta do produto no mês passado. Até o final de dezembro, cerca de 1 milhão de assinantes da Capital e do interior estarão recebendo, juntamente com a conta, uma fatura adicional de pagamento optativo no valor de R$ 2,40, acompanhada de um encarte com explicações detalhadas sobre o funcionamento do seguro. O consumidor que não receber a fatura extra também poderá aderir ao seguro. Basta ligar para 0800-808020, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 20h00, e aos sábados das 10h00 às 16h00. Para que o assinante possa aderir ao seguro é necessário ter entre 18 e 65 anos incompletos, estar trabalhando na data da contratação de seguro e ser o responsável pelo custeio da conta e pelo uso da linha telefônica residencial.