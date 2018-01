Telefônica lança serviço de chamadas gratuitas A Telefônica lançou ontem o Fale Grátis, serviço que permite aos usuários fazer chamadas locais gratuitas de orelhões para telefones fixos, depois de ouvir uma mensagem publicitária. O projeto-piloto, desenvolvido em parceria com a FG Brasil, prevê a instalação de 200 telefones públicos com o serviço na cidade de São Paulo. Depois de um período de 120 dias no qual será avaliada a receptividade dos usuários e do mercado publicitário, a experiência deverá estender-se a outros pontos da capital. Inicialmente, os orelhões Fale Grátis poderão ser encontrados nas avenidas Paulista e Faria Lima, praça Sílvio Romero (Tatuapé) e Centro. Empresas como Crefisa Crédito Pessoal e Papéis Report já assinaram contrato para ter suas mensagens publicitárias veiculadas. Para usar o serviço, o usuário deve ligar dos telefones públicos identificados com a placa "Fale Grátis" para 3051.1515 e digitar, na seqüência, o número do telefone desejado, que deve ser, necessariamente, uma linha fixa na cidade de São Paulo. Quando a ligação for completada, tanto quem fez chamada como quem a recebe ouve uma mensagem identificando o serviço e um anúncio de 20 segundos. O usuário, a partir daí, conversa gratuitamente, sem interrupções, por 1m40s. Não há nenhuma limitação para o número de ligações, embora a cada nova chamada seja feita a veiculação da mensagem publicitária. No Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Ribeirão Preto e contabiliza 60 milhões de ligações realizadas.