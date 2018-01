Telefônica lançará promoção para pré-pago A Telefônica Celular lançará, na próxima quinta-feira (19) uma campanha comercial no Rio de Janeiro e no Espírito Santo para os celulares pré-pagos. A campanha oferecerá vantagens promocionais como o acesso gratuito à caixa de mensagem por 30 dias a cada recarga de créditos até o dia 31 de julho e gratuidade por 60 dias no acesso ao serviço também até o dia 31 de julho. Segundo o vice-presidente executivo da Telefônica Celular, Paulo César Teixeira, o mercado de celulares pré-pagos está se expandindo e o de celulares pós-pagos está estagnado. De acordo com ele, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem dados que apontam que cerca de 60% do parque de celulares do Brasil é de pré-pagos. "O Brasil está se constituindo um dos maiores mercados de celulares pré-pagos do mundo", disse Teixeira.