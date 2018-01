Telefónica libera ações para pecetistas A Telefónica avisa que os titulares dos créditos de participações financeiras do programa Planta Comunitária de Telefonia (PCT) já estão com suas ações liberadas. De acordo com a empresa, aqueles que têm direito a receber ações devem ir a uma agência do Bradesco ou ABN- Amro Real, Banespa, BBVA e Santander, no caso de correntistas. A operação foi liberada ontem. Com isso, os chamados pecetistas podem aderir à oferta de troca por Brazilian Depositary Receipts (BDR) ou escolher receber o valor equivalente às ações em dinheiro. Pela Portaria de número 86 (assinaturas realizada até 25 de agosto de 1996), cada R$ 28,15 pagos no PCT equivalem a mil ações da Telesp. Já Pela Portaria 1.028 (assinatura depois de 25 de agosto de 1996), cada R$ 45,89 pagos no PCT valem mil ações da Telesp. Com a liberação antecipada, o pecetista que tinha apenas cinco dias para optar pela troca por BDRs da Telefónica, agora terá 12 dias para fazer sua escolha. A Telefônica colocou à disposição para quaisquer dúvidas o número 0800-553.424. Veja mais informações sobre a troca no link abaixo.