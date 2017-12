Telefónica lucra US$ 1,013 bilhão no segundo trimestre A Telefónica teve lucro líquido de 882,2 milhões de euros (US$ 1,013 bilhão) no segundo trimestre do ano, revertendo o prejuízo de 5,69 bilhões de euros registrados no mesmo período de 2002, quando o grupo realizou uma baixa contábil de seus investimentos na Europa. O lucro da empresa antes do pagamento de impostos, juros, depreciações e amortizações (Ebitda) na sua unidade de telefonia fixa na Espanha caiu 2,3%, para 1,13 bilhão de euros, após uma queda de 1,7% no faturamento para 2,57 bilhões de euros. No total, o Ebitda da companhia subiu 3,5%, para 3,14 bilhões de euros. O faturamento total da Telefónica no segundo trimestre caiu 1,6%, para 7,10 bilhões de euros (US$ 8,14 bilhões), principalmente em razão do impacto da desvalorização das moedas latino-americanas ante o euro. As informações são da Dow Jones.