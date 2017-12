Telefónica lucra US$ 3,243 bilhões no primeiro semestre A operadora Telefónica informou nesta quinta-feira que obteve um lucro líquido atribuído de 2,574 bilhões de euros (US$ 3,243 bilhões) no primeiro semestre de 2006, um aumento de 40,3% em relação ao mesmo período em 2005. A multinacional espanhola aumentou seu volume de negócios em 46,4%, para 25,163 bilhões de euros (US$ 31,705 bilhões). O aumento do faturamento permitiu melhorar o resultado operacional antes de amortizações (Ebitda) em 40,9%, chegando a 9,245 bilhões de euros (US$ 11.646 bilhões). A Telefónica Latinoamérica obteve um lucro líquido de 527,2 milhões de euros (cerca de US$ 670 milhões) no período - um aumento de 1,3% comparado ao mesmo período de 2005. A brasileira Telesp, que conta com 15,7 milhões de clientes, contribuiu com 2,796 bilhões de euros (cerca de US$ 3,55 bilhões) e seus investimentos diminuíram 4,4%, para 217,8 milhões de euros.