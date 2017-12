Telefónica Moviles nega fusão com a BT Wireless Um porta-voz da Telefónica Moviles SA (TEM), braço de telefonia móvel do conglomerado espanhol Telefónica, negou os rumores de que a empresa estava negociando uma fusão com a BT Wireless, unidade móvel da British Telecom. "Não há nenhuma negociação entre a Moviles e a BT", disse. Os boatos davam conta de que a BT Wireless estaria em conversas com a Telefónica para evitar uma oferta pública de suas ações. Os papéis da Telefónica Movile subiam 0,69% na Bolsa de Madri. As informações são da Dow Jones.