Telefônica não admite crise, só "dificuldades" O presidente do grupo Telefônica, Fernando Xavier, afirmou nesta sexta-feira à tarde, após se encontrar com o ministro das Comunicações, Juarez Quadros, que crise é uma palavra muito forte para definir a atual situação das empresas de telefonia no País. ?Há dificuldades que são mais profundas para umas áreas de atuação do que outras?, afirmou. ?Mas são dificuldades para as quais há plenas condições de, através de regulamentação e de medidas de governo, serem redirecionadas?. Segundo Xavier, o setor de telecomunicações deve ser constantemente monitorado e redirecionado. ?A tecnologia é muito dinâmica, e a própria economia do País é dinâmica, e entendo que isso faz parte de um processo natural de ação.? Xavier disse que, na primeira semana de maio, a Telefônica começará a oferecer aos clientes paulistas os serviços de ligação interurbana para outros Estados e de chamada internacional. A Telefônica recebeu nesta sexta-feira licenças para expandir sua atuação na telefonia local e de longa distância para outras regiões do País, além do Estado de São Paulo. Segundo ele, a empresa deve acompanhar as tarifas de mercado, nos novos serviços. ?Não faremos nenhuma guerra de preços?, garantiu.