Telefônica não vê 'embaraço' para aprovar compra da GVT

O presidente do Grupo Telefônica no Brasil, Antonio Carlos Valente, tem confiança de que a operação de compra da GVT será aprovada pelos órgãos reguladores do mercado de telecomunicações. "Não deve haver embaraço para a aprovação. Acredito que todos ficarão alinhados porque é bom para o Brasil", declarou ele à Agência Estado, logo após a divulgação de fato relevante sobre a oferta de compra. Valente argumentou que o investimento anunciado é "uma demonstração de confiança muito clara no futuro do Brasil".

O executivo disse que as complementaridades entre as operações da Telefônica e da GVT levaram o grupo de telecomunicações de origem espanhola a fazer a oferta de R$ 6,5 bilhões pela operadora do centro-sul do País. "A GVT tem um modelo de negócios de sucesso", afirmou. "Podemos produzir muitas sinergias com a atuação da GVT numa série de mercados."