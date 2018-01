Telefônica obedece a liminar e libera Speedy sem provedor Alguns usuários do Speedy, serviço de banda larga da Telefônica, conseguiram na semana passada obter da empresa a promessa de que lhes seria entregue, em 48 horas, um login e senha para acessar a Internet sem ter de pagar o provedor. "Mencionei a liminar que proíbe a Telefônica de forçar os usuários a contratar um provedor para usar o serviço e a atendente me disse que irá mandar minha senha", conta o webmaster Marcos Costa, que na semana passada topou com um novo sistema de autenticação que o impedia de acessar a Internet sem pagar o provedor, como ele fazia. Porém, os atendentes do call center da empresa confundem os clientes, dando informações desencontradas. O analista-programador Sérgio Augusto Vladisauskis ligou diversas vezes para o call-center da empresa e obteve seis respostas diferentes dos atendentes. "Eles só ficam tentando me enrolar", reclama. O diretor de negócios de Internet da Telefônica, Fábio Bruggioni, afirma que a empresa irá acatar a medida liminar. Porém, protesta: "Não é certo que forneçamos este acesso de graça, pois investimos na estrutura e agora precisamos ser remunerados por isso."