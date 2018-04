Telefônica: pagamento de conta pela Internet A Telefônica fechou parceria com o Banco do Brasil para o pagamento on-line de contas telefônicas por meio de sua loja virtual (www.telefonica.net.br/online). A Telefônica também mantém acordos com os bancos Bradesco, Real e Itaú. O serviço, que vale inclusive para o pagamento de contas já vencidas, está em operação desde junho de 2001. No Internet o usuário pode ainda consultar as contas resumidas e detalhadas, além de solicitar uma segunda via da fatura, gratuitamente. Para efetuar o pagamento, o consumidor não precisa digitar o código de barras e nem mesmo ter a fatura em mãos. Basta acessar o site, escolher a opção Consulte sua Conta Telefônica, informar o número do telefone e o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do assinante. Em seguida, após verificação do valor devido, o usuário clica em Pagamento on-line, apontando o banco em que é correntista. Entre outros serviços prestados, a loja virtual oferece a solicitação de mudança de endereço, reparo de linhas, seguro de conta telefônica, além de todos os itens da Linha Inteligente (como Identificador de Chamadas, Chamada a Três, Transferência de Chamadas e Caixa Postal).