Telefônica pagamento de contas pela Internet Os clientes da Telefônica poderão pagar suas contas telefônicas através da Internet. A operadora de telefonia fechou parceria com os bancos Real e Bradesco para o recebimento online. O pagamento pode ser feito na loja virtual da operadora no endereço www.telefonica.net.br/online. A Telefônica promete até o final do ano estender o pagamento das contas a clientes de outras instituições financeiras. Para utilizar o serviço, basta entrar no site e escolher a opção Consulte sua Conta Telefônica, informar o número do telefone e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CPNJ) do assinante. O sistema vai verificar o valor a ser pago e o usuário poderá apontar o banco que é correntista, no ícone Pagamento Online.