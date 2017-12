Telefônica prepara plano tarifário alternativo Depois de oferecer um plano tarifário diferenciado para o mercado corporativo, a Telefônica prepara o lançamento de um serviço nos mesmos moldes para o público residencial. Batizado de Net15, o plano terá uma tarifa fixa para ligações de longa distância feitas pelo assinante para um grupo de até 15 usuários indicados previamente. O preço valerá para interurbanos feitos a qualquer hora do dia ou da noite pelo código 15, independentemente da distância ou do dia da semana. O lançamento do Net15 está previsto para novembro e deverá abranger todo o Estado, incluindo as áreas de concessão da Ceterp e da CTBC, ambas controladas pela Telefônica. A intenção da empresa é estender o plano alternativo para todo território nacional a partir do ano que vem, quando estará livre para operar além de São Paulo. A adesão ao Net15 será gratuita. Ao cadastrar-se, o usuário indicará um grupo de 15 números para os quais passará a fazer ligações com desconto. Os telefones indicados podem ser de pessoas físicas ou jurídicas. Hoje, a Telefônica lança o Rede 15, específico para o mercado corporativo. A tarifa única estabelecida no plano é de R$ 0,17 por minuto, sem impostos, o que representa um desconto de até 57,36%, dependendo da distância e do horário. O plano vale para todos os terminais em nome da empresa cadastrada, mas somente para ligações entre telefones fixos.