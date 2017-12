Telefônica pretende investir R$ 2,5 bi em 2005 O investimento da Telefônica no Brasil será de aproximadamente R$ 2,5 bilhões em 2005. O presidente do grupo espanhol no Brasil, Fernando Xavier, detalhou que, do total, a telefonia fixa deverá abocanhar R$ 1,5 bilhão e o R$ 1 bilhão restante será destinado às operações móveis. Ele esclareceu que a cifra corresponde a investimentos da Telefônica no Grupo Vivo, onde detém 50%. Segundo o executivo, os investimentos em celular são representativos em razão das elevadas taxas de crescimento que o setor vem apresentando. Para a operadora fixa, Xavier explicou que não existe intenção de avançar na prestação de serviços - seja telefonia local ou banda larga - fora do Estado de São Paulo. De acordo com o ele, não é possível ser competitivo fora de sua região de origem se for necessário o uso da infra-estrutura de terceiros. Xavier também afirmou que a base de assinantes de banda larga (ADSL) - o Speedy - deve fechar este ano com aproximadamente 900 mil usuários, equivalente a uma participação de mercado de 90% em São Paulo. Para 2005, ele acredita que a empresa poderá alcançar entre 1,5 milhão e 1,7 milhão de assinantes. De acordo com o executivo, o segmento de banda larga deve manter-se como foco da empresa, ao lado de outros serviços de valor adicionado. Xavier destacou que a Telesp deve fechar 2004 com 13,4 milhões de assinantes. Com esse desempenho, será o primeiro ano de crescimento na base de clientes desde 2001, segundo ele. O aumento no número de usuários neste ano foi possível principalmente em razão do lançamento da "Linha da Economia", para a qual a empresa obteve mais de 1 milhão de assinantes. Nesse sistema, a assinatura básica é menor ou inexistente, dependendo do plano que o cliente optar.