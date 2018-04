Telefônica prevê mais problemas com o Speedy

O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, não descarta novas dificuldades de navegação no sistema de banda larga Speedy enquanto estiverem sendo implantadas as medidas de melhoria da rede que constam do plano de emergência apresentado na semana passada à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A suspensão das vendas do Speedy, imposta pela Anatel e em vigor desde 21 de junho, foi considerada uma medida muito rígida pelo presidente da Telefônica, que aponta o cliente como o maior prejudicado. Valente dará explicações hoje aos deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre as panes do Speedy e as medidas adotadas pela empresa. O plano emergencial da Telefônica será cumprido em três etapas, em 30, 90 e 180 dias. Ao fim desse processo, Valente prevê que a companhia terá a melhor rede da América Latina. Em entrevista à Agência Estado, o presidente da Telefônica disse que explicará aos deputados que as redes de banda larga exigem intervenções diárias para atender ao crescimento da demanda por mais capacidade e velocidade de conexão. Essas intervenções, que serão mais intensas nos próximos seis meses, para implantação do plano de emergência, tornam a rede mais exposta a problemas físicos e a ataques externos, como de hackers. "Nestes primeiros 90 dias, principalmente, a probabilidade de problema não é pequena", admitiu. A empresa promete investir nos chamados DNS, que são equipamentos responsáveis por identificar o site que o usuário quer acessar e então encaminhar a conexão. Os DNS, segundo Valente, sofrem muitos ataques externos. "Vamos provar por fatos e dados que o cliente vai ter um serviço satisfatório." Enquanto isso, a Telefônica aguarda que a Anatel suspenda, pelo menos parcialmente, a proibição de venda do seu serviço. Nos últimos 12 meses, o Speedy passou por quatro panes. A primeira e mais séria foi em julho do ano passado, e deixou milhares de clientes sem conexão. A falha deixou fora do ar até serviços públicos, como o Detran e o Poupatempo. Já os problemas de velocidade de conexão, apontados na maioria das queixas dos clientes, estão relacionados, segundo Valente, ao limite de capacidade das redes para as concessionárias de telefonia fixa. A solução para parte do problema, segundo ele, poderia vir com a mudança na legislação, para permitir que a Telefônica possa atuar no setor de TV a cabo em São Paulo e usar a rede de cabo para a banda larga. Também é apontada como alternativa a liberação de novas licenças como as que utilizam a tecnologia Wimax de banda larga sem fio. A primeira medida depende da aprovação de um projeto de lei e a segunda de decisão da Anatel. As limitações da rede ficaram mais evidentes, segundo Valente, com o aumento do uso da internet para aplicações mais pesadas, como baixar filmes e vídeos, e o incremento dos acessos às redes de relacionamentos.