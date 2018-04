Telefônica prorroga promoção de ligações DDI A Telefônica vai continuar com a promoção de 50% de desconto sobre as chamadas internacionais até as 24 horas desta terça-feira. O motivo, segundo o diretor-geral da companhia, Manoel Amorim, foi o sucesso do Dia das Mães, em que a operadora contabilizou, segundo seus próprios cálculos, 35% de participação, com pico no período de 20h às 22h de 48% das ligações feitas em São Paulo para o exterior. O diretor geral da Telefônica negou que a extensão da ação seja o início de uma provável guerra de preços com as demais operadoras de longa distância internacional. "É apenas um período de experimentação de um novo produto", afirma.