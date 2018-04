Telefônica prorroga promoção do Speedy Os internautas interessados em contratar o Speedy, serviço de Internet em alta velocidade oferecido pela Telefônica, tem até o final de maio para pagar a taxa de habilitação promocional. A promoção, que terminaria em abril, baixou de R$ 254 para R$ 76,20 o valor para adesão. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes sem juros e vale para as versões do Speedy Home e Business. Além do preço inferior, a promoção contempla agora outros sete municípios paulistas que não participaram da primeira fase. A Telefônica ainda não divulgou os resultados da promoção. Segundo o último balanço divulgado pela operadora, em dezembro, o serviço de Internet em alta velocidade contava com 200 mil assinantes. O Speedy utiliza a tecnologia ADSL, que, instalada na própria linha telefônica, separa os sinais de dados e voz, permitindo a realização de chamadas enquanto se navega pela Internet. A tecnologia permite ainda conexão 24 horas, sem cobrança de pulso telefônico por tempo de uso. O custo mensal do serviço é de pelo menos R$ 59,90, incluindo o aluguel do modem.