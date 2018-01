Telefónica publica edital de troca A Telefônica publicou hoje edital de início da oferta pública de Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários (Brazilian Depositary Receipts - BDRs). Serão emitidos até 540.257.151 BDRs, sendo que cada papel será representado por uma ação ordinária (ON) da Telefónica S.A, com sede na Espanha. De acordo com o comunicado, cada ação ON da Telefónica possui valor nominal de 1 Euro, cuja cotação fechou ontem a US$ 0,9294. A oferta vale para todos os acionistas da Telesp e da Tele Sudeste Celular Participações. O detentor dos BDRs terá todos os direitos atribuídos às ações da Telefónica. Os BDRs serão negociados na Bovespa e nas demais Bolsas de Valores brasileiras. As ações da Telefónica são negociadas nas Bolsas de Valores de Madri, Barcelona, Bilbao, Valência, Londres, Frankfurt, Paris, Tóquio e Buenos Aires. Confira a relação de troca A relação de troca de ações da Telesp e da Tele Sudeste por BDRs da Telefónica tomou como base a média dos preços de fechamento de cada uma das espécies de ações - ordinárias e preferenciais - das companhias, nos últimos cinco pregões da Bovespa. Sobre esse valor atribuiu-se um prêmio aproximado de 40%. Veja abaixo a relação de troca de ações por BDRs e os prêmios finais atribuídos a cada ação: - 36 BDRs para cada 46.000 ações ordinárias da Telesp; prêmio de 39,8%. - 48 BDRs para cada 37.000 ações preferenciais da Telesp; prêmio de 41,8%. - 12 BDRs para cada 54.000 ações ordinárias da Tele Sudeste; prêmio de 39,4%. - 24 BDRs para cada 55.000 ações preferenciais da Tele Sudeste; prêmio de 44,2%. Veja no link abaixo todos os detalhes da operação de troca das ações da Telesp pelos BDRs da Telefónica e também confira na seqüência matéria sobre a redução do prêmio da troca de ações da Telesp.