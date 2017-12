Telefônica: Speedy em promoção A Telefônica oferece, a partir de hoje, uma promoção de Natal para quem optar pelo Speedy, serviço de acesso à Internet em alta velocidade. Os clientes que solicitarem o Speedy em dezembro poderão usar o serviço gratuitamente durante os meses de janeiro e fevereiro. A taxa de habilitação, que pode ser parcelada em até quatro vezes, só começa a ser cobrada em março. Baseado na tecnologia ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line), o Speedy é instalado na própria linha telefônica e permite ao usuário fazer e receber chamadas enquanto está conectado. O Speedy atinge alta velocidade para download de imagens e dados, reduzindo o tempo de carregamento das páginas e de execução de áudio e vídeo. Outra vantagem é o acesso direto sem discagem, bastando ao assinante ligar o computador para estar conectado 24 horas por dia, sem cobrança de pulso telefônico por tempo de conexão. Para solicitar o serviço, o consumidor deve ligar para o 0800 12 15 20 ou acessar a página do Speedy na Internet (veja o link abaixo). O interessado precisa ter, além da linha telefônica, um provedor habilitado que ofereça o serviço de acesso e um computador com configurações mínimas. Também é necessário instalar um modem, pelo qual é cobrado um aluguel mensal. O preço da assinatura varia conforme o modelo escolhido e a taxa de habilitação, de R$ 210. O Speedy está disponível em nove municípios da Grande São Paulo (além da capital, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Barueri, Santana de Parnaíba, Guarulhos e Osasco) e nas seguintes cidades do interior do Estado: Campinas, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taubaté, São Vicente, Bauru, Jaú, Botucatu, Marília, Jundiaí, Indaiatuba, Valinhos, Itatiba, Bragança Paulista, Limeira, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Mogi Guaçu, Araçatuba, Presidente Prudente, São Carlos, Sorocaba e Araraquara.