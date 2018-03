Telefônica terá banda larga popular por R$ 29,80 O serviço de banda larga popular da Telefônica terá velocidade de 250 kilobytes por segundo, pouco acima do piso da faixa de 200 kilobytes por segundo a 1 megabyte por segundo definida pelo governo do Estado de São Paulo para a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme o decreto assinado hoje pelo governador José Serra (PSDB), as operadoras terão de cobrar até R$ 29,80 pelos planos de internet popular nessa faixa de velocidade.