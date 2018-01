Telefónica: troca por BDRs acontecerá em junho A Telefónica de Espanha informou que a troca das ações de Telesp pelos BDRs de Telefónica acontecerá entre os dias 1º e 30 de junho. Para aderir à oferta o acionista precisará apenas informar sua intenção às instituições bancárias autorizadas a realizar a operação. De acordo com a Telefónica, ainda não foram definidos quais os bancos que farão a operação. A única instituição confirmada até o momento é o Bradesco. O banco registrará a informação eletronicamente e o acionista receberá um comprovante de adesão. Findo o período de troca, as instituições terão um prazo - ainda não definido - para certificar a operação e informar as novas posições acionárias. A Telefónica do Brasil reiterou que fará reuniões com analistas do mercado financeiro nos próximos dias para apresentar detalhes da operação. Além disso, a empresa informou que está estudando a criação de um departamento de atendimento ao acionista, como acontece em todos os países em que ela está presente. A companhia havia anunciado uma campanha publicitária sobre a troca pelos BDRs da empresa espanhola. A publicidade começa no próximo dia primeiro, juntamente com o período de troca. A adesão à oferta da Telefónica é voluntária, ou seja, as ações de Telesp continuarão a ser negociadas.