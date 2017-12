Telefônica unifica tarifa DDD A Telefônica está colocando em operação, a partir desta semana, um plano alternativo para chamadas de longa distância interurbanas (DDD) realizadas dentro do Estado de São Paulo, onde opera a empresa de telefonia fixa. Batizado de 15 Fácil, o novo plano adota o sistema de tarifa única, independentemente do horário ou distância da ligação. O assinante residencial ou as pequenas empresas que optarem pelo plano 15 Fácil pagarão R$ 0,18 por minuto. No entanto, se o gasto mensal com chamadas de longa distância com o código 15 for superior a R$ 20,00, o valor cai para R$ 0,15 por minuto. Comparado ao valor máximo cobrado hoje em horário comercial, o desconto pode chegar a 62%. Segundo a Telefônica, o valor das tarifas do novo plano é válido apenas para ligações entre telefones fixos. A adesão ao plano 15 Fácil pode ser feita pela central de atendimento da empresa (0800-156115). Poderão ser cadastradas até três linhas por CPF (pessoa física) ou CGC (no caso de empresas).