Telefônicas fixa prometem instalar postos para o consumidor A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as empresas Telefônica, Telemar e Brasil Telecom assinaram hoje um termo de compromisso de ajuste de conduta pelo qual as operadores se comprometeram a instalar mais de 5.000 lojas de atendimento aos clientes até o fim de 2005. A Anatel já aplicou a essas três empresas multas de mais de R$ 20 milhões por descumprimento de determinação para atenderem os clientes não só por telefone, mas também em lojas abertas ao público. A Anatel constatou, no entanto que, apesar da aplicação de multas, as empresas continuaram mantendo poucos postos para atender os clientes. Foi por essa razão que a agência negociou a assinatura desse termo. "Multas não interessam ao usuário. Interessam a ele o atendimento e o serviço prestado com qualidade", afirmou o presidente da Anatel, Pedro Jaime Ziller. As empresas terão que manter pelo menos uma loja em cada município atendido pela telefonia fixa individual, e as localidades muito pequenas, com até 700 linhas, serão atendidas por postos itinerantes que deverão passar por elas uma vez por semana. Nas grandes cidades, as empresas são obrigadas a manter uma loja por cada grupo de 200 mil habitantes. O acordo prevê a suspensão dos processos abertos pela Anatel contra as empresas em 2003. Ziller disse que esses processos não estão cancelados e serão julgados, no fim de 2005, considerando o cumprimento ou não do termo de ajustamento de conduta.